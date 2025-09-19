Cuatro soldados del Ejército de USA considerados muertos tras estrellarse helicóptero

Los Ángeles, Estados Unidos

El Comando de Operaciones Especiales del Ejército de EE. UU. confirmó que se presume que los cuatro soldados, asignados al 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, habían perdido la vida en el siniestro ocurrido la noche del miércoles.

Cuatro miembros del Ejército de EE.UU. han sido considerados como muertos, después que el helicóptero militar en el que viajaban se accidentara en una zona boscosa en el estado de Washington cuando realizaban un entrenamiento, informaron este viernes las autoridades castrenses.

El helicóptero siniestrado, un MH-60 Black Hawk, realizaba un vuelo de entrenamiento de rutina cuando se estrelló cerca de Capitol State Forest, un área boscosa al suroeste de Seattle.

Las labores de recuperación de los cuerpos se han dificultado debido a la vegetación espesa donde cayó el helicóptero.

El hecho ha sido calificado como un "accidente aéreo" que sigue bajo investigación.

Las autoridades no han revelado aún la identidad de los militares que viajaban en el helicóptero hasta no confirmar su deceso y comunicarlo a las familias.

En este sentido, el teniente general Jonathan Braga, comandante de operaciones especiales del Ejército de EE. UU. resaltó el valor de los soldados y dijo que “su sacrificio jamás será olvidado”. EFE