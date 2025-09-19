Xi dice que China respeta "la voluntad de las empresas" tras hablar con Trump sobre TikTok

Washington, Estados Unidos.

El presidente chino, Xi Jinping, dijo este viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Washington "debe evitar adoptar medidas comerciales restrictivas unilaterales", durante la llamada telefónica que mantuvieron ambos líderes este mismo día. Según la transcripción de la conversación, difundida por la agencia oficialista Xinhua, el mandatario del gigante asiático subrayó que China y Estados Unidos "pueden lograr un éxito mutuo y una prosperidad compartida, en beneficio de ambos países y del mundo".

"La posición de China sobre el asunto de TikTok es clara: el Gobierno chino respeta la voluntad de las empresas y se complace en que lleven a cabo negociaciones comerciales sobre la base de las reglas del mercado y que alcancen una solución conforme a las leyes y regulaciones chinas que equilibre los intereses", afirmó Xi, según la transcripción de la conversación difundida por medios estatales chinos. "Esperamos que Estados Unidos proporcione un entorno empresarial abierto, justo y no discriminatorio para que la empresas chinas inviertan en su territorio", agregó el mandatario chino.

"Prosperar juntos"

Durante la charla, que fue "pragmática, positiva y constructiva", Xi subrayó la "importancia" de las relaciones entre China y Estados Unidos y destacó que ambos países "pueden complementarse y prosperar juntos, en beneficio tanto de ellos como del mundo".

"Para concretar esta visión, ambas partes deben encontrarse a mitad de camino y esforzarse por lograr respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio compartido", aseveró Xi, quien agregó que Pekín y Washington "pueden seguir gestionando adecuadamente los asuntos destacados de la relación bilateral y luchar por resultados en los que todos ganen". "Estados Unidos debe abstenerse de adoptar medidas comerciales restrictivas unilaterales para evitar dañar los logros alcanzados tras múltiples rondas de consultas", advirtió.

