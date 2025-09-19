  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump asegura que un acuerdo sobre TikTok "está en camino"

Donald Trump manifestó que pacto con China permitirá a su país tener un "control férreo" sobre el contenido que se comparte en la aplicación, popular especialmente entre los jóvenes.

  • 19 de septiembre de 2025 a las 15:24 -
  • Agencia EFE
Trump asegura que un acuerdo sobre TikTok está en camino

Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, se mostraron satisfechos hoy tras conseguir avances en el acuerdo durante una llamada telefónica

 KENT NISHIMURA / POOL / EFE
Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que un acuerdo con China para que la red social TikTok pueda seguir funcionando en el país "está en camino", después de haber conversado durante casi dos ahora con el presidente chino, Xi Jinping.

En declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el mandatario agregó además que pacto permitirá a su país tener un "control férreo" sobre el contenido que se comparte en la aplicación, popular especialmente entre los jóvenes.

Xi Jinping y Donald Trump inician su llamada telefónica

Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, se mostraron satisfechos hoy tras conseguir avances en el acuerdo durante una llamada telefónica donde también trataron de acercar posiciones en temas comerciales.

En un mensaje en su red social Truth Social, Trump calificó la llamada de "muy productiva" y añadió que agradece "la aprobación sobre TikTok" y los progresos obtenidos, aunque no dio ningún dato concreto sobre el acuerdo marco, preacordado ya en la reunión que representantes de Washington y Pekín celebraron esta semana en Madrid.

El líder chino, por su parte, dijo en un comunicado compartido por medios estatales que "respeta la voluntad de las empresas" de ambos países que deben negociar un modelo que evite que la popular plataforma de vídeos cortos deje de operar en suelo estadounidense.

En 2024 el Congreso estableció que para que TikTok no sea cerrada en EE.UU. la sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano debe quedar lo suficientemente desligada de la matriz china, ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

La Casa Blanca había dicho que ByteDance podría tener una participación pequeña en la nueva sociedad operadora, aunque las palabras de Xi publicadas hoy apuntan a que China podría haber logrado de EE.UU. un marco que favorezca más a la matriz china o a otras corporaciones del gigante asiático.

A falta de que los detalles importantes del pacto se ratifiquen, esta semana Trump amplió -por cuarta vez este año- el plazo para que TikTok pueda seguir disponible en suelo estadounidense, donde funcionará al menos hasta el 16 de diciembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias