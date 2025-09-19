Asamblea de la ONU: mayoría aplastante aprueba participación de Palestina por video

Nueva York, Estados Unidos.

La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes por una mayoría aplastante de 145 votos a favor y solo cinco en contra permitir de forma excepcional que Palestina participe por videoconferencia en la 80 sesión de la Asamblea que comienza la semana próxima. La sesión de hoy se había convocado para dar una respuesta al veto que el Gobierno de Estados Unidos impuso contra el Gobierno de la Autoridad Palestina (AP), a la que negó los visados de entrada en el país, en contravención de los acuerdos que vinculan a la ONU y a EE.UU. como estado anfitrión. con el argumento de que la AP es complaciente con el terrorismo.

En esta ocasión, solo votaron en contra Israel, Estados Unidos, Paraguay, Nauru y Palau; otros países que suelen alinearse con ellos, como Hungría o Argentina, optaron por la abstención o se ausentaron de la sesión. La decisión de la Asamblea va a permitir que el propio presidente palestino, Mahmud Abás, tome la palabra en nombre de su Estado, no solo en el plenario de la Asamblea, sino también y sobre todo, en la conferencia de alto nivel para la solución de los dos Estados (Israel y Palestina) que se celebra el lunes en Nueva York y en la que se prevé que varias grandes potencias den el paso de reconocer el Estado palestino.

Reacciones

El embajador de Palestina, Riyad Mansour, tomó la palabra para expresar su "gratitud por esta postura clara como el agua" de 145 países, y recordó que la negativa de visados "es un abuso de autoridad y un castigo al Estado de Palestina que no debió suceder". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.