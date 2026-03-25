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EE UU ataca una nueva lancha en el Caribe y mata a cuatro tripulantes

Dentro de la embarcación se encontraban cuatro personas, quienes el Comando Sur describió como "narcoterroristas" sin anunciar su identidad

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 16:13 -
  • Agencia EFE
EE UU ataca una nueva lancha en el Caribe y mata a cuatro tripulantes

Destrucción de lancha en aguas internacionales del Caribe.

 Foto: Agencia Efe
Washington, Estados Unidos

Estados Unidos anunció la destrucción de una lancha supuestamente asociada a estructuras del narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y aseguró que los cuatro tripulantes de la nave perdieron la vida.

El Comando Sur del Ejército estadounidense expuso el resultado del operativo realizado en el Caribe con un video publicado en su cuenta oficial de X.

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Dentro de la embarcación se encontraban cuatro personas, quienes el Comando Sur describió como "narcoterroristas" sin anunciar su identidad y acompañó el anuncio con un clip del momento del ataque.

EE UU lanzó el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur la operación Lanza del Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

Con la ofensiva notificada hoy ya son más de 40 bombardeos los cometidos contra lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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