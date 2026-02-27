Allegados de uno de los tripulantes muertos en Cuba dicen que planeaba una "misión armada"

Tamapa, Cuba

Personas cercanas a Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro fallecidos en el incidente en aguas territoriales de Cuba, que también dejó seis heridos, afirmaron este viernes que Ortega y otros aliados hablaban abiertamente de tumbar al régimen castrista "a través de las armas", y dijeron que salieron a realizar una "acción armada". "Ellos siempre abiertamente hablaron de que en Cuba lo que llevaban era plomo, o sea que realmente al régimen de Cuba había que tumbarlo a través de las armas", dijo a los medios el vicepresidente de la filial en Tampa (Florida) de Cuba, René Montes de Oca.

Ortega y Leordán Cruz Gómez, dos de los diez tripulantes de la lancha que fue interceptada por los guardacostas cubanos el miércoles, acudían con relativa frecuencia a este centro de reunión de la diáspora cubana en Tampa. Pero a diferencia de lo que le pasó a Ortega, Cruz solo resultó herido. El vicepresidente de Casa Cuba insistió en que llevaba varios meses sin ver a ambos y dijo que desconocía sus planes. Además, precisó que cuando Ortega visitaba el centro, lo hacía como presidente de la filial en Tampa del Partido Republicano de Cuba y para motivos "pacíficos", como ganar adeptos y organizar el partido ante una posible caída del régimen castrista. Aunque admitió que, en otros contextos, sí que se podía escuchar a Ortega y a Cruz decir sin miramientos que el único camino para la liberación de Cuba era mediante las armas. "Ellos salían para Cuba a una misión armada, por supuesto, ellos mismos lo reconocieron", indicó, definiendo lo que consideró "una misión suicida".

Niegan que fueran terroristas

La presidenta de Casa Cuba, Ángela Chaviano, sostuvo que tampoco conocía los planes de los diez tripulantes que viajaban a bordo de una embarcación que partió de Florida y cuyo dueño denunció que había sido robada. Y se mostró más cauta al hablar de su cometido: "No se sabe a lo que iban, quizás era a organizar un grupo de personas, a alentarlos, a arengarlos a hacer cambios o a buscar a un familiar que estaba enfermo", negando que fueran "terroristas", como afirma Cuba. En su lugar, la presidenta de la asociación los describió como "héroes", por lo que ordenó que las banderas de Cuba y Estados Unidos que se encuentran afuera de la pequeña vivienda ondeen a media asta hasta este viernes. También instaron al Gobierno estadounidense a que tome riendas para repatriar a los heridos, que se encuentran en manos de las autoridades cubanas.

La Habana insiste en infiltración terrorista