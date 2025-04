Arrestan a chileno sospechoso de robo del bolso de la secretaria de Seguridad de EEUU

Washington, Estados Unidos

La Policía también detalló que el hombre está siendo investigado por el Servicio Secreto y se enfrenta a cargos adicionales, aparentemente debido a los hechos que desembocaron en el robo del bolso de Noem.

"Este individuo es un delincuente profesional que lleva años en nuestro país ilegalmente. Desafortunadamente, muchas familias en este país han sido víctimas de la delincuencia, y por eso el presidente Trump trabaja a diario para que Estados Unidos sea un país seguro y para sacar a estos delincuentes extranjeros de nuestras calles", escribió hoy en X Noem.

El agente especial del Servicio Secreto, Matt McCool, dijo a The New York Times que el sospechoso no habría atacado a Noem por su cargo.El bolso de Noem fue robado de debajo de su silla el 20 de abril, Domingo de Pascua, mientras cenaba con su familia.

El bolso contenía documentación, medicamentos, cheques en blanco y 3.000 dólares en efectivo -para pagar regalos, cenas y otras actividades para su familia en Pascua-.

Por su cargo, la secretaria de Seguridad Nacional tiene protección de las autoridades las 24 horas del día, y miembros de su equipo se encontraban en el establecimiento en el momento del suceso.

El Servicio Secreto está investigando el robo de Noem y presentará sus conclusiones ante un tribunal federal.