Envían 10 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados por lluvias en Colombia

Bogotá, Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) envió más de 10 toneladas a Montería, la capital departamental de Córdoba, desde donde serán llevadas luego a otros municipios donde las inundaciones han causado estragos.

Un total de 10 toneladas de ayuda humanitaria fueron enviadas al departamento caribeño de Córdoba para los damnificados por las lluvias que han dejado unas 43,000 familias damnificadas , informaron este lunes fuentes oficiales.

"Continuamos en el departamento de Córdoba, donde la UNGRD desplegó una operación humanitaria para atender a los damnificados por las inundaciones. 10 toneladas de ayuda de la UNGRD llegaron al departamento, en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), para reforzar la respuesta humanitaria en los municipios más afectados", señaló la UNGRD en X.

La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, manifestó en X que la UNGRD también apoya "labores de rescate, evacuaciones, alojamientos temporales en los municipios más afectados".

"Se adelantan labores de rescate, transporte de ayudas humanitarias, distribución de agua potable y entrega de alimentos, frazadas, colchonetas y kits de aseo, en coordinación con entidades del Gobierno Nacional, organizaciones solidarias y ciudadanía comprometida", agregó la alta funcionaria.

Las lluvias, escasas para esta época del año en Colombia, se intensificaron por la presencia de dos frentes fríos del hemisferio norte -uno la semana pasada y otro este fin de semana que han llegado hasta el sur del mar Caribe y provocado la crecida de ríos que, en el caso de Córdoba, afectan a 24 de los 30 municipios del departamento, es decir, el 80% del territorio.