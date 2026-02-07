Petro dice que tras reunión con Trump las diferencias se tratarán "desde el respeto mutuo"

Bogotá

El presidente colombiano concluyó el jueves un viaje de cuatro días a Estados Unidos en el que, después de un año de críticas y desacuerdos, retomó la vía del diálogo con Trump para empezar a normalizar la relación bilateral cuando faltan seis meses para la finalización de su mandato.

"Mi reunión con el presidente Donald Trump restableció un diálogo directo y franco. Ese es su mayor avance. Restituirá el valor y el poder de la palabra franca y las diferencias se tratarán en el respeto mutuo", expresó Petro en un mensaje publicado en X.

El presidente colombiano, Gustavo Petro , afirmó este sábado que la reunión del martes pasado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, restableció un "diálogo directo y franco" con el Gobierno estadounidense y permitirá tramitar las diferencias "desde el respeto mutuo".

La relación tradicionalmente buena entre Colombia y Estados Unidos tuvo su primera crisis en enero de 2025 por las diferencias de Petro con Trump, ventiladas en redes sociales, sobre la política migratoria de Washington, agrandadas con críticas o amenazas de parte y parte por la lucha contra el narcotráfico y la operación militar en Venezuela en la que fue depuesto Nicolás Maduro.

En ese sentido, el mandatario colombiano aseguró hoy que el siguiente paso tras la reunión con el presidente estadounidense es "construir instancias de verificación objetivas y científicas para evidenciar el avance de la erradicación de los cultivos de hoja" de coca.

"He propuesto (también) a los EE.UU. un plan para las tres Américas de articulación energética y crecimiento de la generación basado en las energías limpias. América Latina tiene un potencial cinco veces mayor en energías limpias que la generación actual eléctrica de los EE.UU.", añadió Petro.

El primer encuentro de los dos mandatarios tuvo como otro de sus ejes la recuperación de Venezuela después de los cambios producidos tras la caída de Maduro.

Petro dijo que en la reunión, a puerta cerrada, hizo varias propuestas a Trump, como la de que los ejércitos de Colombia y Venezuela combatan juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas, y le entregó una lista de capos que viven en el exterior, al tiempo que ofreció la colaboración de su país en la recuperación de Venezuela, especialmente en el sector petrolero.

"Hay que comenzar la construcción de equipos de trabajo técnico para la conexión eléctrica con Venezuela y las conexiones del gas y del petróleo liviano. Invito al gobierno venezolano a concretar estos proyectos con mi equipo de energía y lograr reuniones en el terreno", manifestó este sábado Petro. EFE