Emisarios de Trump y Putin mantuvieron "productiva" reunión en EEUU sobre Ucrania

Washington, Estados Unidos.

El encuentro tuvo lugar un día antes de que se celebre en Abu Dabi una segunda ronda de negociaciones a tres bandas entre delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff , y el del Kremlin, Kiril Dmitriev , mantuvieron este sábado una "productiva" reunión en Estados Unidos para tratar de encontrar una salida al conflicto en Ucrania tras casi cuatro años de guerra.

"Hoy en Florida, el enviado especial ruso Kirill Dmitriev mantuvo reuniones productivas y constructivas como parte del esfuerzo de mediación de Estados Unidos para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto ucraniano", declaró Witkoff en un comunicado.

Además de Witkoff, la delegación estadounidense incluyó a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y al asesor de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

"Nos sentimos alentados por esta reunión de que Rusia está trabajando para asegurar la paz en Ucrania", agregó Witkoff.

Por su parte, Dmitriev confirmó en la red social X que tuvo una "reunión constructiva con la delegación estadounidense de paz".

El emisario del presidente ruso, Vladímir Putin, detalló que hubo también "un debate productivo sobre el Grupo de Trabajo Económico entre Estados Unidos y Rusia".

Está previsto que Abu Dabi acoja este domingo una segunda ronda de conversaciones a tres bandas, tras las celebradas la semana pasada, que supusieron las primeras negociaciones directas y públicas entre Kiev y Moscú.

Esta segunda ronda llega precedida por una tregua parcial en la que cesaron los ataques a la infraestructura energética de Ucrania.

Trump anunció el jueves que había pedido a Putin que detuviera durante una semana los ataques contra el sistema energético ucraniano por la ola de frío, algo que el Kremlin aceptó, aunque indicó que la tregua parcial concluiría este domingo.