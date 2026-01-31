  1. Inicio
  2. · Mundo

Laura Dogu llega hoy a Caracas para reabrir misión diplomática de EEUU

Dogu fue embajadora de Estados Unidos en Honduras. Se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 07:16 -
  • Agencia EFE
Laura Dogu llega hoy a Caracas para reabrir misión diplomática de EEUU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estableció un plan de tres fases para Venezuela.

 Fotografía: EFE
Caracas, Venezuela.

La embajadora Laura Dogu llegará este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, según confirmaron a EFE fuentes del Departamento de Estado.

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases.

FBI compiló lista de denuncias contra Trump, según los nuevos archivos de Epstein

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estableció un plan de tres fases para Venezuela marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

A punto de cumplirse el primer mes de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, las relaciones con el país caribeño entran en una nueva fase con la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

La Administración estadounidense ha dado su apoyo a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, cuya visita se espera próximamente en Washington, pero también se ha acercado a la líder de la oposición María Corina Machado, que se reunió el pasado 15 de enero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la capital y a quien entregó la medalla del premio Nobel de la Paz.

Trump advierte que flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la de Venezuela

Este viernes se conoció que Rodríguez ha anunciado que impulsará una Ley de Amnistía General para beneficiar a cientos de presos políticos, abarcando casos desde 1999 hasta la actualidad.

La cuestión de los presos políticos es uno de los asuntos más delicados en Venezuela y uno de los que más preocupan a las organizaciones internacionales de derechos humanos que calculan una cifra de entre 700 y 750 en las cárceles venezolanas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias