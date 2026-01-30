  1. Inicio
Trump advierte que flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la de Venezuela

"Actualmente, una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de Venezuela", aseguró el mandatario estadounidense

  • Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 13:11 -
  • Agencia EFE
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

 Foto: Agencia EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este viernes que la flota que se dirige a Irán es "incluso más grande" que la movilizada frente a Venezuela, aunque dejó la puerta abierta a un posible acuerdo con Teherán.

"Actualmente, una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de Venezuela (...) Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo decir esto: ellos sí quieren llegar a un acuerdo", aseguró el mandatario preguntado por la prensa en el Despacho Oval.

"Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: Si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio", añadió.

Preguntado por si le está dando a Teherán un plazo para llegar a un acuerdo antes de emprender acciones militares, el republicano contestó que "solo ellos lo saben con certeza".

"No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis acciones militares. Pero tenemos una flota tremendamente poderosa allí. Tenemos los barcos más poderosos del mundo. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia", afirmó el republicano.

Trump aseguró el jueves que está buscando un acuerdo con el Gobierno iraní para evitar que obtengan un arma nuclear y para que "dejen de matar a manifestantes".

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araghchí, se mostró este viernes dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní pese a la, dijo, "falta de buena voluntad de Washington en el pasado".

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

