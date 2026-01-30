El Kremlin confirma que Trump pidió a Putin no bombardear Kiev

​​​Moscú, Rusia.

El Kremlin confirmó este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al líder ruso, Vladímir Putin, que suspendiera los bombardeos aéreos contra Kiev durante una semana hasta el 1 de febrero, cuando se celebrará la segunda ronda de negociaciones a tres bandas en Abu Dabi. "Efectivamente, el presidente Trump se dirigió personalmente al presidente Putin para que se abstuviera durante una semana, hasta el 1 de febrero, de realizar ataques contra Kiev con el fin de crear condiciones favorables para la celebración de negociaciones", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov no precisó si Putin había respondido positivamente a la petición y si ésta incluía todos los ataques o sólo los bombardeos contra la infraestructura energética de la capital ucraniana cuando las temperaturas se acercan a los 20 grados bajo cero. "No tengo nada más que añadir. Quiero resaltar que se trata de crear condiciones favorables para las negociaciones", señaló ante la insistencia de los reporteros. Putin criticó hace unos días a Kiev por pedir una tregua energética cuando el ejército ucraniano continúa martilleando la infraestructura civil de las regiones rusas. Al respecto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes que Ucrania se sumaba a la tregua energética.