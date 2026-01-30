Irán se muestra dispuesto a negociar pese a la "falta de voluntad" de EEUU en el pasado

Estambul, Turquía.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se ha mostrado este viernes dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní pese a la, dijo, "falta de buena voluntad de Washington en el pasado". "Rechazamos cualquier política impuesta, pero estamos dispuestos a participar en un proceso diplomático significativo, lógico y justo. A pesar de la falta de buena voluntad de EE. UU. en el pasado, Teherán está lista para retomar las conversaciones nucleares, siempre que se atiendan plenamente sus intereses legítimos y sus preocupaciones legales", dijo en una rueda de prensa en Estambul.

Criticó al mismo tiempo las "contradicciones" de Estados Unidos y aseguró que "un ataque militar no es una opción", ya que los bombardeos aéreos de junio pasado por parte de EE. UU. e Israel "no alcanzaron su objetivo". "Sufrieron una derrota en junio. Si lo intentan otra vez, pasará lo mismo. Estados Unidos hace una propuesta de negociar, pero una negociación no puede empezar con amenazas. Si quieren una negociación justa y razonable, Irán siempre está dispuesto", dijo Araqchí en una comparecencia junto a su homólogo turco Hakan Fidan. El ministro subrayó, no obstante, que los sistemas de misiles y capacidades militares de Irán no podrían en ningún caso ser objeto de negociaciones, una opción aireada en la prensa estadounidense.