Machado: Venezuela avanza de manera "irreversible" hacia la democracia

Cartagena, Colombia.

La opositora venezolana María Corina Machado dijo el viernes en el Hay Festival de Cartagena de Indias que su país avanza de manera "irreversible" hacia la democracia tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y los cambios que eso ha supuesto. "El pueblo de Venezuela todavía no ha celebrado lo que sabemos ya es un camino irreversible e incontenible hacia la democracia y hacia el reencuentro", expresó Machado en una conversación vía teleconferencia con el periodista Michael Stott.

Según Machado, Premio Nobel de la Paz de 2025, la oposición venezolana nunca había estado "en una posición de este nivel de fuerza" como la actual, producida por la operación militar del pasado 3 de enero contra Maduro. "Los eventos se están acelerando en los últimos días, en las últimas horas", dijo luego de referirse a la ley de amnistía general para liberar a los presos políticos propuesta hoy mismo por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de la que dijo, es "producto de la presión real" de Estados Unidos. Por eso, la dirigente opositora subrayó la importancia de "construir un cronograma razonable que establezca hitos a lograr" para dar tranquilidad a los venezolanos que esperan que se concreten los cambios políticos y económicos que se asoman en el horizonte de su país. "Sabemos que lo que viene es un remate desafiante, complejo, delicado, pero el destino es una Venezuela democrática", insistió.

La nueva historia