El Salvador decreta alerta de vigilancia por influencia "indirecta" de tormenta Melissa

La tormenta tropical Melissa avanza muy lentamente hacia el suroeste de Haití y Jamaica, al tiempo que se espera un fortalecimiento que la convierta en huracán el jueves, según CNH.

Fotografía satelital cedida este miércoles por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

 Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos / EFE
San Salvador, El Salvador

La Dirección de Protección Civil decretó este miércoles alerta verde (monitoreo y vigilancia) por las lluvias que se puedan registrar en El Salvador debido a la influencia "indirecta" de la tormenta tropical Melissa y por la "presencia de vaguadas en la región" centroamericana.

La tormenta tropical Melissa avanza muy lentamente hacia el suroeste de Haití y Jamaica, al tiempo que se espera un fortalecimiento que la convierta en huracán el jueves, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Melissa podría convertirse en huracán el jueves en su ruta por el Caribe

Protección Civil explicó, en un comunicado, que "prevé una probabilidad media de anegamientos de terreno en distritos del Bajo Lempa, cuenca del Río Grande de San Miguel (en el oriente del país), debido al viento de componente noreste asociado a la tormenta tropical Melissa, ubicada en el mar Caribe".

La entidad salvadoreña señaló que, a nivel nacional, "las lluvias de los días anteriores han ocasionado emergencias considerables que requieren atención inmediata y se debe estar atentos por la saturación hídrica en el terreno, que resulta en inundaciones urbanas en el corto plazo".

El NHC ha advertido que las condiciones de huracán son posibles en el área bajo vigilancia en Haití a partir del jueves por la noche, mientras que Jamaica podría comenzar a sentir condiciones de tormenta tropical entre el jueves y el viernes.

Hasta ahora ascienden a 13 los ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

