EE UU presiona para que se publique este miércoles el texto del acuerdo con Irán

Washington

Estados Unidos está presionando para que los mediadores de Pakistán y de Catar permitan publicar este miércoles el texto íntegro del acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz, explicó el vicepresidente, JD Vance.

"Nos han pedido que no publiquemos el texto completo por un tiempo; se dará a conocer a más tardar el viernes. De hecho, estamos intentando presionarlos para que lo publiquen hoy, porque queremos informar al pueblo estadounidense sobre los detalles de este acuerdo", declaró Vance a la cadena CBS.

Vance explicó que el motivo por el que no se ha publicado el acuerdo, que fue anunciado el domingo y que será firmado oficialmente el viernes en Suiza, es porque los paquistaníes y los cataríes han pedido esperar para respetar ciertos "protocolos diplomáticos" que, dijo el vicepresidente, no "entiende del todo".