Israel ha matado a más de mil gazatíes desde que acordó una tregua con Hamás

Jerusalén

El Ejército israelí ha matado a 1.005 palestinos en Gaza desde el pasado 11 de octubre, fecha en la que firmó una tregua con el grupo islamista Hamás para la Franja, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad gazatí.

Durante este mismo período, en el que Israel ha incumplido su compromiso con el alto el fuego atacando Gaza prácticamente a diario, también se han reportado 3.157 heridos, muchos de ellos con impactos que comprometen el resto de su vida, como las personas amputadas.

Además, desde entonces se han recuperado los cadáveres atrapados entre los escombros -en edificios previamente afectados por fuego israelí- de otros 784 palestinos.

La cifra de los mil fallecidos se superó tras recibir los hospitales gazatíes 2 nuevos muertos y otros 5 heridos en las últimas 24 horas; el dato no incorpora las muertes que pueda provocar Israel durante la jornada de este miércoles.

“Hay víctimas que permanecen atrapadas bajo los escombros y en las calles, ya que los equipos de ambulancias y Defensa Civil no han podido llegar hasta ellas”, desglosa hoy en un comunicado Sanidad gazatí, dependiente de la Administración política de Hamás en la Franja.

Y añade: “Seis mártires que fallecieron a causa de sus heridas se han añadido al total acumulado tras verificarse sus datos”.