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Joven mata a puñaladas a su madre tras discusión por un amigo de ella

Laura Cadena, de 43 años, fue asesinada por su hijo en su casa en Ciudad Acuña. El joven fue detenido y el caso se investiga como feminicidio

Joven mata a puñaladas a su madre tras discusión por un amigo de ella
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Laura Cadena, de 43 años, fue asesinada presuntamente por su propio hijo en un hecho violento registrado en Ciudad Acuña, Coahuila, México, según informó la Fiscalía General del Estado.
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El crimen ocurrió la tarde del domingo 14 de junio de 2026, dentro de su vivienda ubicada en la colonia Atilano Barrera.
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De acuerdo con las autoridades, madre e hijo sostuvieron una discusión al interior del domicilio que terminó en tragedia.
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El presunto agresor fue identificado como Salvador Chávez Cadena, de 22 años, quien fue detenido poco después del hecho.
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La Fiscalía indicó que el joven se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas al momento del ataque.
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En medio de la discusión, el hombre habría atacado a su madre con un arma blanca, causándole la muerte.
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Elementos de la Policía Municipal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal forense llegaron a la escena tras el reporte de emergencia.
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Al llegar, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales y presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca.
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El cuerpo fue trasladado a Medicina Forense para realizar la necropsia correspondiente y establecer la causa exacta de la muerte.
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La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio con agravante por parentesco.
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El detenido quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, mientras continúan las diligencias del caso.
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El feminicidio en Coahuila es sancionado con penas que oscilan entre 40 y 60 años de prisión, según la legislación vigente.
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Las primeras investigaciones indican que en la vivienda también se encontraba un amigo de la víctima al momento de los hechos.
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Señalan que una discusión previa con este visitante habría desencadenado la molestia del joven, que luego escaló en violencia contra su madre.
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Las autoridades continúan recabando pruebas para determinar con precisión la mecánica del crimen y el grado de responsabilidad del detenido.
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Laura Cadena, de 43 años, fue recordada por familiares y amigos como una mujer dedicada a su hogar y a sus seres queridos. Su muerte ha causado consternación en Ciudad Acuña.
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La vida de Laura Cadena terminó de forma trágica en su vivienda de Coahuila. Familiares exigen justicia mientras las autoridades investigan el caso bajo protocolo de feminicidio.
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