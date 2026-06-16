Joven mata a puñaladas a su madre tras discusión por un amigo de ella

Laura Cadena, de 43 años, fue asesinada presuntamente por su propio hijo en un hecho violento registrado en Ciudad Acuña, Coahuila, México, según informó la Fiscalía General del Estado.
El crimen ocurrió la tarde del domingo 14 de junio de 2026, dentro de su vivienda ubicada en la colonia Atilano Barrera.
De acuerdo con las autoridades, madre e hijo sostuvieron una discusión al interior del domicilio que terminó en tragedia.
El presunto agresor fue identificado como Salvador Chávez Cadena, de 22 años, quien fue detenido poco después del hecho.
La Fiscalía indicó que el joven se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas al momento del ataque.
En medio de la discusión, el hombre habría atacado a su madre con un arma blanca, causándole la muerte.
Elementos de la Policía Municipal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal forense llegaron a la escena tras el reporte de emergencia.
Al llegar, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales y presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca.
El cuerpo fue trasladado a Medicina Forense para realizar la necropsia correspondiente y establecer la causa exacta de la muerte.
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio con agravante por parentesco.
El detenido quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, mientras continúan las diligencias del caso.
El feminicidio en Coahuila es sancionado con penas que oscilan entre 40 y 60 años de prisión, según la legislación vigente.
Las primeras investigaciones indican que en la vivienda también se encontraba un amigo de la víctima al momento de los hechos.
Señalan que una discusión previa con este visitante habría desencadenado la molestia del joven, que luego escaló en violencia contra su madre.
Las autoridades continúan recabando pruebas para determinar con precisión la mecánica del crimen y el grado de responsabilidad del detenido.
Laura Cadena, de 43 años, fue recordada por familiares y amigos como una mujer dedicada a su hogar y a sus seres queridos. Su muerte ha causado consternación en Ciudad Acuña.
La vida de Laura Cadena terminó de forma trágica en su vivienda de Coahuila. Familiares exigen justicia mientras las autoridades investigan el caso bajo protocolo de feminicidio.