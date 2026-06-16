  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee

Instructores detenidos por la muerte de María Eduarda en Brasil no explican el fallo del salto sin cuerda. El caso sigue bajo investigación de la Policía Civil

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 16:52 -
  • Agencia EFE
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
1 de 21

Los tres instructores arrestados por la muerte de la joven de 21 años que falleció tras ser lanzada al vacío durante un salto de puentismo no supieron explicar ante la Policía Civil qué sucedió al momento del accidente.
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
2 de 21

La joven, identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas, falleció el pasado sábado tras ser lanzada al vacío sin el equipo de seguridad durante un salto de puentismo en la caminata de la Ponte do Esqueleto, una ruta de senderismo y turismo de aventura muy conocida en el interior del estado de São Paulo.
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
3 de 21
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
4 de 21

En un video de sus testimonios, a los que tuvo acceso la TV Globo, Egoroff y Cintra reconocieron ser los responsables de colocar y asegurar las cuerdas antes de cada actividad, pero ninguno supo detallar cómo se dividieron las tareas de seguridad y el chequeo previo al lanzamiento de la víctima el pasado sábado.
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
5 de 21

"Siempre decimos que la cuerda es visible, es bien visible. Entonces es difícil entender cómo no lo vimos", expresó Egoroff en el recorte divulgado.
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
6 de 21

"A veces yo coloco (la cuerda) y otro chequea, a veces otro chequea y otro coloca...", respondió Cintra al ser consultado sobre el procedimiento general de la actividad.
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
7 de 21

Por otro lado, Gonçalves admitió que su función en la disciplina se limitaba a levantar a la joven para posicionarla antes de lanzarla.
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
8 de 21

El abogado que representa al trío de instructores, Rafael Gomes dos Santos, comunicó que interpondrá un recurso solicitando la liberación de sus defendidos.
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
9 de 21

En nota divulgada por 'G1', el defensor manifestó su rechazo a la tipificación penal del delito como dolo, ya que argumenta que los acusados en ningún momento tuvieron la intención de causar el deceso ni asumieron voluntariamente el riesgo del desenlace fatal.
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
10 de 21

La caminata de la Ponte do Esqueleto, a 150 kilómetros de la capital paulista, cuenta con un viaducto ubicado a una altura que oscila entre los 30 y 35 metros, utilizado habitualmente para la práctica de actividades de alto impacto, como el 'bungee jump' y el 'rope jump'.
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
11 de 21

A raíz del accidente del pasado sábado, el Gobierno brasileño considera demoler esta estructura.
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
12 de 21

Ponte do Esqueleto fue construido inicialmente para funcionar como ferrovía pero abandonada hace más de tres décadas, para erradicar la organización de eventos clandestinos de deportes extremos.
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
13 de 21

El momento del accidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se escucha la desesperada reacción de los presentes al grito de "¡Gente, la cuerda!", al percatarse de que la joven cayó sin ningún tipo de amarre.
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
14 de 21

Las personas que presenciaron el hecho acudieron a socorrer a la joven, iniciándole maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, al llegar el equipo médico constató el fallecimiento. EFE
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
15 de 21
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
16 de 21
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
17 de 21
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
18 de 21
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
19 de 21
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
20 de 21
¿Qué pasó con la cuerda?: instructores no explican muerte de María Eduarda en salto de bungee
21 de 21
Cargar más fotos