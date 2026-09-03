"Lo acosaban mucho": Familia de joven haitiano que se quitó la vida en EE UU culpa al ICE

Nueva York. Los familiares de un estudiante haitiano de 20 años que se suicidó el lunes en Ohio (EE.UU.) atribuían este miércoles parte de las razones del joven a la “humillación” que sentía al llevar en el tobillo un dispositivo de localización del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), según medios locales.

Pierre Damas Bel se quitó la vida al ingresar a pie en una autopista interestatal a las afueras de Springfield, donde fue atropellado por un camión y falleció al instante, según informó la Patrulla de Autopistas de Ohio.

El joven había llegado a EE.UU. en 2024 a través de la aplicación CBP One, un programa del Gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025), ya eliminado, que permitía a los migrantes pedir una cita para presentarse en la frontera e iniciar su proceso para solicitar asilo, divulgó ICE.

Bel formaba parte de unos 300.000 haitianos en Estados Unidos que perdieron su Estatus de Protección Temporal (TPS), una protección frente a las deportaciones recientemente eliminada por el Gobierno del republicano Donald Trump, tras lo que las autoridades le colocaron el dispositivo de localización, recoge CBS.

"Después de que a mi hijo le pusieran un dispositivo en el tobillo, sintió que le trataban como un animal”, dijo su padre, Pierres Ronal Bel, en un comunicado citado por ese medio.