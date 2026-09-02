EEUU prevé que la producción petrolera de Venezuela aumentará un 50 % con los acuerdos

Estados Unidos. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, insistió este miércoles que, a raíz de los nuevos acuerdos que se están firmando con petroleras estadounidenses, la producción de crudo en Venezuela aumentará un 50 % de aquí a 2027. "Yo dije desde el principio, cuando el presidente (Donald) Trump aprobó estas medidas, que en un plazo de doce a 18 meses la producción venezolana aumentaría un 50 %. Me reafirmo en esa predicción", explicó Wright en una entrevista concedida a la cadena CNBC en Caracas. "Hoy la cifra (de producción diaria) supera los 1,2 millones de barriles al día. Creemos que para la primera mitad del próximo año superaremos ampliamente el millón y medio de barriles diarios, y que la producción venezolana superará los dos millones de barriles al día para finales de esta década", subrayó Wright.

Sin embargo, muchos expertos se mantienen escépticos ante semejantes predicciones ya que consideran muy difícil lograr esos volúmenes debido al deterioro de las infraestructuras, a la necesidades de inyectar importantes volúmenes de capital o la incertidumbre política en Venezuela. El secretario de Energía viajó a la capital venezolana para, entre otras cosas, impulsar un acuerdo para que la estadounidense Chevron explote dos grandes yacimientos en la Faja del Orinoco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su visita llega además pocos días después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo por el cual una empresa de capital mixto con participación de la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) y el Gobierno de Estados Unidos tendrá acceso a explotar el 20 % de la reservas probadas venezolanas durante al menos 25 años.