EE UU advierte a Cuba que debe realizar “drásticos cambios muy pronto”

Washington

La Administración Trump advirtió este miércoles al Gobierno cubano que debe abordar “drásticos cambios muy pronto” y que están pendientes de qué decisiones toman en el futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta el país.

“Son un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto”, aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt se remitió a las declaraciones sobre Cuba del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que “obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio”.

Sin embargo, no concretó ninguna medida que Estados Unidos vaya a poner en marcha. “No estoy dictando ninguna acción que podamos tomar para lograrlo, pero, por supuesto, lo mejor para Estados Unidos es que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera”, apuntó Leavitt.

Cuba se enfrenta en este momento a la situación más delicada de los últimos 67 años después de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero.