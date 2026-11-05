Policía desarticula un grupo presuntamente vinculado a masacres

Quito, Ecuador. La Policía ecuatoriana desarticuló un grupo presuntamente vinculado a la banda criminal Los Lobos , una de las más poderosas del país, que está aparentemente ligada a masacres ocurridas en la provincia tropical de Los Ríos.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó este jueves que en el operativo, que incluyó 25 allanamientos en las provincias de Los Ríos, Azuay, Cotopaxi, Pichincha, Guayas y Santa Elena, se detuvo a catorce personas, entre ellos "decapitadores y asesinos confesos de Los Ríos".

De acuerdo con el funcionario, la agrupación desarticulada durante la madrugada es "probablemente de las más sanguinarias de Los Lobos, que operaba hace más de dos años, principalmente en Quevedo y Buena Fe (Los Ríos), y que es responsable directa de 60 homicidios y masacres, además de extorsiones y tráfico de drogas".