  1. Inicio
  2. · Mundo

Policía desarticula un grupo presuntamente vinculado a masacres

Desde hace ocho meses, la banda de Los Lobos es investigada por supuesto tráfico de drogas, armas, extorsiones y secuestros

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 09:17 -
  • Agencia EFE
Policía desarticula un grupo presuntamente vinculado a masacres

Momento en que La Policía de Ecuador capturaba a uno de los miembros del grupo.

 Foto: redes sociales

Quito, Ecuador. La Policía ecuatoriana desarticuló un grupo presuntamente vinculado a la banda criminal Los Lobos , una de las más poderosas del país, que está aparentemente ligada a masacres ocurridas en la provincia tropical de Los Ríos.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó este jueves que en el operativo, que incluyó 25 allanamientos en las provincias de Los Ríos, Azuay, Cotopaxi, Pichincha, Guayas y Santa Elena, se detuvo a catorce personas, entre ellos "decapitadores y asesinos confesos de Los Ríos".

De acuerdo con el funcionario, la agrupación desarticulada durante la madrugada es "probablemente de las más sanguinarias de Los Lobos, que operaba hace más de dos años, principalmente en Quevedo y Buena Fe (Los Ríos), y que es responsable directa de 60 homicidios y masacres, además de extorsiones y tráfico de drogas".

Katie llamó a su papá antes de ser apuñalada mientras corría por un sendero

Mencionó como ejemplo el caso de los cuatro miembros de una familia que fueron decapitados , mientras dejaron viva a una menor de edad "en los brazos de una de las personas decapitadas".

El flujo bancario de esta organización en este último año es de aproximadamente cinco millones de dólares", detalló, al agregar que han comprobado, además, que la agrupación tenía el control de centro de matriculación de vehículos en la localidad de Mocache, en Los Ríos, "donde hay movimientos que superan los 20 millones de dólares".

Desde hace unos ocho meses, la presunta banda de Los Lobos desarticulada es investigada, además, por supuesto tráfico de drogas , de armas, extorsiones y secuestros.

Katie llamó a su papá antes de ser apuñalada mientras corría por un sendero

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, entre ellas Los Lobos, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior .

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias