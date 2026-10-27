Lluvias en Ecuador deja 3 fallecidos y miles de daños

Quito, Ecuador. Un total de 30,539 personas han resultado afectadas en Ecuador por las lluvias registradas desde el pasado 29 de agosto, fecha en la que se declaró la alerta roja en el país, según el más reciente reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), que mantiene en tres el número de fallecidos por la temporada invernal. Sin embargo, medios locales informaron este martes del hallazgo del cadáver de un joven de 18 años, que el lunes fue arrastrado por la corriente de un canal en la ciudad costera de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, que el lunes soportó fuertes lluvias e inundaciones, que provocaron cerca de un centenar de emergencias. Una de esas emergencias se registró con la embarcación turística Morgan, que sufrió un incidente mientras estaba amarrada en el Malecón 2000 de Guayaquil, según la Armada, que anotó que no se registraron personas afectadas, pues lograron rescatar a quien presumen era el guardia de la embarcación.

Por las fuertes lluvias del lunes se inundaron unos 42 sectores de Guayaquil. En algunos barrios, el agua llegó por encima de la cintura de las personas que intentaban llegar hasta sus casas, y también se registraron inundaciones en varias de las avenidas más transitadas de la ciudad, lo que colapsó el tránsito vehicular. Algunos vuelos que debían llegar el lunes a la ciudad fueron desviados temporalmente debido a las condiciones meteorológicas, mientras que el Ministerio de Educación dispuso modificaciones en las jornadas de estudio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las lluvias también provocaron la caída de al menos tres árboles y de un muro en el norte de la ciudad, pero la Alcaldía señaló que estos incidentes no dejaron personas heridas.