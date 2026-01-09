¿Qué temas abordará Trump con María Corina Machado?

Washington, Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump aseguró este viernes que hablará con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, sobre su capacidad para jugar un posible rol en el futuro de Venezuela, cuando ambos se encuentren la semana próxima en Washington.

"Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir", aseguró Trump al ser cuestionado por la prensa si su postura en cuando al rol de María Corina Machado en el Gobierno de Venezuela podría cambiar si ella le entregara su Premio Nobel.

"No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras", dijo Trump en respuesta.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó este lunes en una entrevista en la cadena estadounidense 'Fox News' que "ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él", a lo que el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

"Noruega está muy avergonzada por lo que sucedió. Es decir, están siendo muy criticados", aseguró el republicano.