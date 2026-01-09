Trump es elegido personaje del mundo 2025 en encuesta de La Prensa

  1. Inicio
Donald Trump fue elegido personaje del mundo 2025 por los lectores de La Prensa, seguido por María Corina Machado y el Papa, según los resultados de la encuesta de fin de año

Donald Trump es el presidente de Estados Unidos.

Foto: La Prensa| EFE
San Pedro Sula, Honduras

Tras 22 días de votación, La Prensa ya conoce los resultados de su encuesta de fin de año para elegir al personaje del mundo 2025, un reconocimiento simbólico que resalta a las figuras que marcaron la agenda global durante el año. Con 40 votos, el ganador fue Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien se impuso sobre otros líderes y referentes internacionales.

Trump concentró la atención mundial en 2025 por su retorno a la Casa Blanca y por el impacto de sus decisiones en la política internacional, la economía y la seguridad global. Sus políticas migratorias, su postura frente a los conflictos internacionales y su estilo confrontativo mantuvieron a Estados Unidos en el centro del debate mundial, convirtiéndolo nuevamente en una de las figuras más influyentes y polémicas del escenario global.

(Trump obtuvo 40 votos. )

En segundo lugar se ubicó María Corina Machado, opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien obtuvo 22 votos.

Durante 2025, Machado destacó por su papel en la lucha política en Venezuela, su discurso en defensa de la democracia y los derechos humanos, y su proyección internacional como una de las voces más visibles de la oposición al gobierno venezolano.

(Segundo y tercer lugar de la encuesta.)

El tercer lugar fue para el papa León XIV, líder de la Ciudad del Vaticano, con 21 votos.

El papa León XIV, primer pontífice de la orden agustina y a punto de cumplir 70 años, asumió el liderazgo de la Iglesia católica con un estilo marcado por la conciliación y el diálogo dentro del Vaticano. León tiene un liderazgo menos confrontativo y le apuesta a la moderación y la unidad en la Iglesia.

La encuesta estuvo habilitada del 17 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026, y cerró a las 11:59 p.m..

