Trump es elegido personaje del mundo 2025 en encuesta de La Prensa

San Pedro Sula, Honduras

Tras 22 días de votación, La Prensa ya conoce los resultados de su encuesta de fin de año para elegir al personaje del mundo 2025, un reconocimiento simbólico que resalta a las figuras que marcaron la agenda global durante el año. Con 40 votos, el ganador fue Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien se impuso sobre otros líderes y referentes internacionales. Trump concentró la atención mundial en 2025 por su retorno a la Casa Blanca y por el impacto de sus decisiones en la política internacional, la economía y la seguridad global. Sus políticas migratorias, su postura frente a los conflictos internacionales y su estilo confrontativo mantuvieron a Estados Unidos en el centro del debate mundial, convirtiéndolo nuevamente en una de las figuras más influyentes y polémicas del escenario global.

En segundo lugar se ubicó María Corina Machado, opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien obtuvo 22 votos. Durante 2025, Machado destacó por su papel en la lucha política en Venezuela, su discurso en defensa de la democracia y los derechos humanos, y su proyección internacional como una de las voces más visibles de la oposición al gobierno venezolano.