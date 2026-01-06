“Queremos dárselo a él”: Corina Machado sorprende al proponer compartir el Nobel de la Paz con Trump

María Corina Machado, líder opositora venezolana, generó polémica internacional al asegurar que podría compartir el Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como una figura que “lo merecía” por su postura frente al régimen de Nicolás Maduro.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista con Fox News, en la que Machado sostuvo que, de recibir el galardón, no lo asumiría como un reconocimiento personal, sino como un símbolo de la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad.
“Queremos dárselo a él”, expresó la dirigente opositora al referirse a Trump, destacando que su administración ejerció una fuerte presión internacional contra el gobierno venezolano, especialmente mediante sanciones económicas y políticas.
Machado reconoció que no mantiene comunicación directa con Trump desde octubre, aunque aseguró que eso no disminuye el valor que, a su juicio, tuvo su respaldo durante los años más críticos del conflicto político en Venezuela.
Según explicó, el Nobel de la Paz representaría un reconocimiento colectivo a todos los actores que han apoyado la causa democrática venezolana, tanto dentro como fuera del país, incluyendo líderes internacionales que denunciaron violaciones a los derechos humanos.
La líder opositora insistió en que la comunidad internacional ha sido clave para mantener la atención sobre la crisis venezolana, marcada por una profunda inestabilidad política, económica y social que ha provocado la migración de millones de ciudadanos.
Las palabras de Machado provocaron reacciones encontradas en redes sociales y en el ámbito político, donde algunos respaldaron su postura, mientras otros cuestionaron la figura de Trump como merecedor de un premio de carácter pacífico.
Donald Trump, por su parte, ha sido una figura controversial en la política global, pero durante su mandato mantiene una posición firme contra el gobierno de Maduro, al que desconoció junto con varios países aliados.
El Premio Nobel de la Paz, otorgado por el Comité Noruego, es uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel mundial y busca destacar a personas u organizaciones que contribuyen a la paz, la democracia y los derechos humanos.
La dirigente opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y sostuvo que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el gobierno de Maduro.