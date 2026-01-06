“Queremos dárselo a él”: Corina Machado sorprende al proponer compartir el Nobel de la Paz con Trump

La dirigente opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y sostuvo que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el gobierno de Maduro.