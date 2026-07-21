Díaz-Canel insiste en que EE UU “recurre a la mentira” para una posible agresión a Cuba

La Habana

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseveró que EE.UU. “recurre a la mentira para generar pretextos sobre los cuales sostener agresiones contra Cuba”, en referencia al informe estadounidense que describe a la isla como una “amenaza” para su seguridad nacional, según difundieron este martes medios estatales.

“Cuba jamás ha obrado para dañar al pueblo estadounidense, ni se ha propuesto afectar la seguridad nacional de EE.UU.; lo que ha hecho la Revolución cubana a lo largo de su historia es defenderse de estas sucesivas e interminables agresiones, por legítimo derecho”, escribió el mandatario cubano en un extenso mensaje replicado por los medios estatales del país caribeño.

El Departamento de Estado de EE.UU. dio a conocer este lunes un documento de 100 páginas, titulado 'Cuba. La capital del comunismo en el siglo XXI', en el que hace un repaso de la historia de la isla desde la revolución liderada por Fidel Castro en 1959 y acusa a La Habana de intentar “socavar, degradar y desestabilizar a Estados Unidos” con espías y soldados, así como con estudiantes, intelectuales y ONGs.

El informe sostiene que, durante 67 años, el régimen cubano “ha entrenado a terroristas, dado refugio a fugitivos, se ha infiltrado en el Gobierno de Estados Unidos”, una campaña que “ha logrado un éxito que sus fundadores difícilmente habrían imaginado”.