Detienen a seis personas vinculadas con 'Los Chapitos' en noroeste de México

Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles en Culiacán, Sinaloa (noroeste), a seis personas presuntamente vinculadas con la facción de Los Chapitos, mientras que una más, considerada el líder del grupo, perdió la vida durante el operativo. “En Culiacán, Sinaloa, en una operación estratégica de las Secretarías de Seguridad de Sinaloa y de Defensa Nacional fueron detenidos 6 integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Se aseguraron 8 armas de fuego”, expuso en sus redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. Fuentes oficiales señalaron a EFE que los detenidos fueron identificados como José Manuel Álvarez García, alias Mono Canelo; Juan Carlos Dorantes Meza, alias Chango; Javier Guillermo Riveros Díaz, alias Javi; Jesús Manuel Luna Rey, alias Peluchin; Kevin Sarabia Castañeda y Lino Aaron Uriarte Pérez.

Todos ellos, apuntaron, son integrantes de una célula criminal de la facción de Los Chapitos y en el operativo se aseguraron cinco armas largas, una subametralladora, dos armas cortas, 12 cargadores, 150 cartuchos útiles de diferentes calibres y tres vehículos. Según la información, José Manuel Álvarez García había sido detenido el 19 de julio de 2025 y es responsable de reclutar personal para la disputa que mantienen con células de Los Mayos, así como ejecutar a integrantes de grupos antagónicos e identificar domicilios relacionados a ellos para posteriormente coordinar ataques y saquear los inmuebles en búsqueda de vehículos blindados y armamento que le pudiera ser útil a su célula.