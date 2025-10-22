Cuba acusa a EEUU de presionar a países antes de la votación en la ONU sobre el embargo

La Habana, Cuba.

En una declaración a la prensa internacional, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que el Gobierno cubano tiene "información fidedigna de presiones intimidatorias y engañosas" de Estados Unidos a "países de América Latina y Europa".

El Gobierno cubano acusó este miércoles a Estados Unidos de "presiones intimidatorias y engañosas" a terceros países para votar en contra de la resolución que Cuba presenta anualmente en la Asamblea General de la ONU para exigir el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra la isla.

La resolución, no vinculante y presentada cada año por Cuba desde 1992, ha contado en los últimos años con un apoyo prácticamente unánime de la comunidad internacional (187 votos a favor por sólo dos en contra, de EE.UU. e Israel).

Está previsto que la resolución se debata y vote a partir del 28 de octubre. Cuba entiende como una victoria diplomática este respaldo internacional anual en la ONU, aunque no tiene efectos prácticos.

Rodríguez afirmó que Cuba tuvo acceso a varios documentos enviados por Estados Unidos a terceros países para "obligarlos a modificar su posición histórica" con respecto a la resolución.

De acuerdo con el canciller, EE.UU. ha intentado en las últimas semanas "coaccionar" a países aliados a través de mecanismos como "privación de visados" o "tarifas comerciales (aranceles)" o repercusiones "entre sus compañías privadas".

El titular de Relaciones Exteriores aseguró que en dos comunicaciones escritas, fechadas los días 8 y 17 de octubre, Washington instó directamente a las naciones a las que les envió los documentos a "rechazar" la resolución de "conformidad con" medidas "legales aplicables".

De igual manera, Rodríguez acusó al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de trabajar a través de emisarios para lograr este cambio, sobre todo a América Latina y Europa.

En los escritos, siempre de acuerdo con el Gobierno cubano, EE.UU. argumenta que Cuba es una "amenaza a la paz y la seguridad internacional". "Es una presión con argumentos en los que nadie cree", sostuvo Rodríguez.

Pese a esto, el canciller señaló que la resolución cubana logrará "prevalecer" con una "abrumadora mayoría". "Va a ser una gran victoria para la revolución", remachó.

El Gobierno cubano ha reiterado en varias ocasiones en las últimas semanas que “no participa” en la guerra en Ucrania, aunque reconoció que hay nacionales reclutados por Moscú que participan “por su cuenta”.

"El Gobierno cubano ratifica categóricamente que Cuba no forma parte del conflicto armado en Ucrania, ni tampoco participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país", afirmó en una declaración reciente el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Días antes de esa declaración, la agencia Reuters publicó, en base a un cable interno del Departamento de Estado al que tuvo acceso, que Washington estaba presionando a otros países para que no respalden la resolución cubana sobre las sanciones con el argumento de que La Habana apoya "activamente" a Rusia en la invasión de Ucrania.