Delcy Rodríguez promete elecciones renovadas en Venezuela

Caracas, Venezuela. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que en su país habrá todas las elecciones que establece la Constitución, sin que precisará de inmediato una fecha, y prometió que se celebrarán con una autoridad electoral "renovada".

"Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo", declaró en un mensaje al país, que tuvo lugar poco antes de la primera conferencia de prensa anunciada por la líder opositora María Corina Machado.

Ataviada de blanco y en un tono pausado, Rodríguez, quien en enero asumió el poder tras la captura en Caracas del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, defendió que el horizonte político de su país "no se mide como una fecha en el calendario", en una velada alusión al reclamo de convocar a elecciones, "sino desde una secuencia de objetivos" por alcanzar.