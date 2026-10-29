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Delcy Rodríguez promete elecciones renovadas en Venezuela

La oposición en Venezuela, en particular la representada por Machado y Edmundo González Urrutia, reclama la celebración de elecciones presidenciales en 2027

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 10:22 -
  • Agencia EFE
Delcy Rodríguez promete elecciones renovadas en Venezuela

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela.

 Foto: EFE

Caracas, Venezuela. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que en su país habrá todas las elecciones que establece la Constitución, sin que precisará de inmediato una fecha, y prometió que se celebrarán con una autoridad electoral "renovada".

"Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo", declaró en un mensaje al país, que tuvo lugar poco antes de la primera conferencia de prensa anunciada por la líder opositora María Corina Machado.

Ataviada de blanco y en un tono pausado, Rodríguez, quien en enero asumió el poder tras la captura en Caracas del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, defendió que el horizonte político de su país "no se mide como una fecha en el calendario", en una velada alusión al reclamo de convocar a elecciones, "sino desde una secuencia de objetivos" por alcanzar.

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Entre otros, mencionó "un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantía de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que -aseguró- sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables".

En su alocución, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) , insistió en que "la elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere".

La oposición en Venezuela, en particular la representada por Machado y Edmundo González Urrutia, reclama la celebración de elecciones presidenciales en 2027.

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El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump , apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, lo que debería llevar a Rodríguez a declarar vacante la presidencia ya abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones, dijo el lunes un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica.

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