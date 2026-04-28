"Habrá mejora": Delcy Rodríguez ante expectativa por aumento salarial en Venezuela

Caracas, Venezuela

"Yo les puedo dar la cara para decir: habrá mejora, habrá mejora, pero que esa de remedio no sea peor que la enfermedad", dijo Rodríguez en un acto en Carabobo (norte) con motivo de la peregrinación que convocó por diez días en todo el país para pedir a Estados Unidos el cese de las sanciones.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela , volvió a prometer este martes una "mejora" económica ante la expectativa por el aumento salarial que ella misma anunció hace semanas, en medio de protestas sindicales que exigen elevar el sueldo mínimo , actualmente equivalente a 27 centavos de dólar.

La mandataria indicó que hay sectores que están creando una "sobreexpectativa" con motivo del aumento que espera concretar el 1 de mayo, Día del Trabajador.

Rodríguez, en el cargo de presidenta encargada luego de la captura de Nicolás Maduro en enero, prometió el pasado 9 de abril que haría un aumento "responsable", sin especificar si se trata del sueldo mínimo, congelado desde marzo de 2022, o de un ingreso que reciben trabajadores públicos conformado por dos bonificaciones y que fue aumentado el pasado mes.

El salario mínimo en Venezuela se mantiene estancado en 130 bolívares desde marzo de 2022, valor que, debido a la devaluación crónica, equivale a 27 centavos de dólar. El ingreso de los trabajadores públicos se complementa con bonos sin incidencia laboral, sumando unos 190 mensuales.

Este ingreso mínimo mensual está por debajo de un dólar desde hace meses, pero tras la captura de Maduro en enero y la promesa de Rodríguez de un "nuevo momento político" aunado a los nuevos ingresos petroleros por los acuerdos alcanzados con Estados Unidos, los trabajadores públicos han salido a las calles a protestar para reclamar el incremento de sus salarios.