Decretan en Moscú alerta amarilla por intensa nevada

Moscú, Rusia

"La 'alerta amarilla', que advierte sobre el peligro potencial de las condiciones meteorológicas, se mantendrá vigente durante doce horas, hasta las 21:00 hora de Moscú (18:00 GMT)", señaló el Servicio de Meteorología de Rusia en declaraciones a TASS.

Las autoridades de Moscú decretaron este lunes ' alerta amarilla ' ante la intensa nevada pronosticada por los meteorólogos para la jornada del lunes, y llamaron a la población a extremar las medidas de precaución.

Según el servicio, "esta alerta está vinculada con la intensa nevada que se espera en las próximas horas", lo cual podría entorpecer el tránsito en la capital rusa.

Además, se esperan vientos norte y noreste con velocidades de entre 6 y 11 metros por segundo y ráfagas de hasta 15-17 metros por segundo.

Según el servicio meteorológico, sobre Moscú podrían caer entre 6 y 10 milímetros de precipitaciones, lo que implicaría un incremento de 14 centímetros de la capa de nieve, que este invierno ya superó los 62 centímetros a fines de enero.

Las autoridades capitalinas llamaron a los habitantes de Moscú a evitar pasar cerca de los árboles y construcciones inestables.