Cuatro muertos y varios heridos tras colapso de edificio en Nairobi

Nairobi, Kenia

El Ministerio del Interior keniano indicó en un comunicado que el edificio colapsó esta mañana, cuando las víctimas retiraban barras de acero y otros materiales de construcción de la estructura abandonada. Los sobrevivientes fueron trasladadas al Hospital Nacional Kenyatta para recibir atención médica.

Al menos cuatro personas murieron y otras cuatro fueron rescatadas con vida este lunes tras el derrumbe de un edificio de cinco plantas en el barrio de Shauri Moyo , Nairobi, durante un intento de demolición en el marco del Proyecto de Regeneración del Río Nairobi para construir viviendas asequibles, según informaron autoridades locales y la Cruz Roja de Kenia .

“Inicialmente se reportó que diez personas se encontraban dentro del edificio al momento del colapso. Dos lograron escapar saltando”, indicó la Cruz Roja de Kenia en su cuenta de X.

En el lugar intervinieron las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF), el Servicio de Policía Nacional, las Organizaciones de Administración del Gobierno Nacional (NGAOs) y la Cruz Roja para llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate que continuaron hasta que todos los involucrados fueron localizados.

Los equipos de rescate utilizaron una excavadora hidráulica para remover los escombros y sacar a las personas atrapadas, que fueron llevadas en andas hasta una ambulancia.

“Las operaciones de búsqueda y rescate han concluido una vez localizados todos los implicados en el incidente”, añadió la organización humanitaria.

El edificio “Blue Estate” donde ocurrió el accidente estaba marcado por el Gobierno de Kenia para su demolición, ya que el suburbio de Shauri Moyo es una de las zonas residenciales más antiguas e históricas de la ciudad a unos tres kilómetros del Distrito Central de Negocios (CBD) de Nairobi, que está atravesando una transformación inmobiliaria.

Muchos de los edificios antiguos serán demolidos para dar paso a un proyecto de casas económicas y para limpiar las orillas del río Nairobi anunciado por el presidente William Ruto, que daría lugar a 10,264 viviendas sociales.