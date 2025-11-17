Cuatro migrantes muertos en accidente de bote en California

Miami, Estados Unidos.

Cuatro migrantes murieron, otros cuatro resultaron heridos y uno más quedó detenido tras la volcadura de un bote en San Diego, California, de los que una cantidad indeterminada son mexicanos, informó este sábado la Guardia Costera de Estados Unidos, que aún busca a más posibles extranjeros involucrados. El incidente ocurrió en la costa de Imperial Beach, en el sur de California y cerca de la frontera de México, donde las autoridades reportaron cuatro muertos en el lugar, el ingreso de otros tantos a un hospital y el traslado de uno más a una agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El incidente permanece bajo investigación, con causas aún desconocidas, y los agentes todavía buscan por agua y por aire si hay "extranjeros sospechosos adicionales" tras el accidente, según el comunicado de la Guardia Costera. Varios de los extranjeros aseveraron ser mexicanos, mientras que el resto aún no se identifica, indicó el reporte, que no precisó cuántos de ellos son de México ni si están entre los fallecidos. "Nuestros equipos y agencias socias respondieron inmediatamente, pero esto caso demuestra los riesgos severos que hay para los extranjeros que intentan entrar a Estados Unidos por mar en embarcaciones inestables", declaró el capitán Robert Tucker, comandante del sector San Diego.