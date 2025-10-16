  1. Inicio
  2. · La Prensa USA
  3. · Panorama USA

Florida demanda a California por dar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados

La demanda contra California fue presentada tras el accidente en el que un migrante de India mató a tres personas en una carretera de Florida.

  • 16 de octubre de 2025 a las 07:59 -
  • Agencia EFE
Florida demanda a California por dar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados

James Uthmeier, fiscal general de Florida, en una imagen de archivo.

 RRSS

Florida, Estados Unidos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó una demanda contra el estado de California por causar "una carnicería" al otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tras un accidente en el que un migrante de India mató a tres personas.

"Presentamos una demanda contra California a nombre de Florida para que rindan cuentas por la carnicería que sus ilegales políticas santuario de inmigración han causado a estados como Florida en todo el país", reveló en una entrevista con Fox News el fiscal, quien espera que el caso escale hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

El recurso se presenta tras un accidente el 12 de agosto en la carretera de Florida Turnpike, donde Harjinder Singh, inmigrante de la India que conducía un tráiler con licencia comercial de California, mató a tres personas tras realizar un giro prohibido en U y chocar con una minivan.

El estado de California ha defendido que Singh tenía un permiso de trabajo válido otorgado por el Gobierno federal, por lo que se le concedió la licencia comercial, pero Florida ha responsabilizado a los funcionarios californianos por permitir conducir a inmigrantes indocumentados.

"Ellos están conscientes de los peligros que sus políticas causan, ellos saben que, al dar licencias de camioneros a estas personas que no hablan inglés, están poniendo a familias en riesgo en la carretera. Vidas se pierden, lo saben, necesitan hacerse responsables", expuso Uthmeier.

EE UU suspende visas para conductores extranjeros de camiones

Tras el incidente, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el 21 de agosto la cancelación inmediata de la emisión de visas a extranjeros que aspiren a trabajar como conductores de camiones comerciales por considerar que "ponen en peligro" la vida de ciudadanos y el trabajo de camioneros locales.

Además, el Departamento de Transporte de Estados Unidos exige desde junio una prueba de inglés para los conductores de carga tras una orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, en abril.

Los inmigrantes representan más de uno de cada seis, el 18 %, de los conductores de camiones comerciales en Estados Unidos, un estimado de 720.000, según la Asociación de Operadores de Paradas de Camiones (NATSO, en inglés). EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias