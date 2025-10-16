Florida demanda a California por dar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados

Florida, Estados Unidos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó una demanda contra el estado de California por causar "una carnicería" al otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tras un accidente en el que un migrante de India mató a tres personas.

"Presentamos una demanda contra California a nombre de Florida para que rindan cuentas por la carnicería que sus ilegales políticas santuario de inmigración han causado a estados como Florida en todo el país", reveló en una entrevista con Fox News el fiscal, quien espera que el caso escale hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

El recurso se presenta tras un accidente el 12 de agosto en la carretera de Florida Turnpike, donde Harjinder Singh, inmigrante de la India que conducía un tráiler con licencia comercial de California, mató a tres personas tras realizar un giro prohibido en U y chocar con una minivan.

El estado de California ha defendido que Singh tenía un permiso de trabajo válido otorgado por el Gobierno federal, por lo que se le concedió la licencia comercial, pero Florida ha responsabilizado a los funcionarios californianos por permitir conducir a inmigrantes indocumentados.

"Ellos están conscientes de los peligros que sus políticas causan, ellos saben que, al dar licencias de camioneros a estas personas que no hablan inglés, están poniendo a familias en riesgo en la carretera. Vidas se pierden, lo saben, necesitan hacerse responsables", expuso Uthmeier.