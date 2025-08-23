¿Camioneros inmigrantes en EE UU bajo nuevas trabas?: Esto se sabe

Los Ángeles

La suspensión de emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales emitida por el Gobierno del presidente Donald Trump supone la última de una serie de medidas de la Casa Blanca para restringir la inmigración de trabajadores extranjeros. Esto causa temor entre los que ya se encuentran dentro del país. El Departamento de Estado detuvo el pasado jueves la emisión de visas de trabajo para extranjeros que buscan convertirse en conductores de camiones comerciales en Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, atribuyó la suspensión debido al “creciente número” de conductores extranjeros que operan camiones con remolque en las carreteras estadounidenses que, según dijo en una publicación en X, pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros nacidos en EEUU. “El gobierno está siendo muy injusto porque muchos de nosotros llevamos años conduciendo por las carreteras estadounidenses ayudando al país, trabajamos en la pandemia llevando mercancías y en ese momento no le quitábamos el trabajo a nadie”, opina a EFE Salvador, un inmigrante salvadoreño que no quiso revelar su apellido por temor a represalias.

El conductor que está amparado por el Estatus de Protección Temporal (TPS) asegura que teme que la Casa Blanca busque revocar su licencia comercial, lo deje sin trabajo e incluso pueda terminar deportado.El miedo del inmigrante no es infundado, y es que el Gobierno ha emitido una serie de medidas para limitar el trabajo de camioneros en el país. Desde junio, el Departamento de Transporte de EE.UU. exige una prueba de inglés para los conductores de carga, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense en abril.

El accidente en Florida