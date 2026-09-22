El costo de la canasta básica de alimentos de El Salvador aumenta un 5,6 % en agosto 2026

San Salvador, El Salvador.- El precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador, país con un salario mínimo de 408,80 dólares, se elevó aproximadamente un 5,6 % en agosto 2026 en las ciudades, al situarse en unos 264,73 dólares, en comparación con el mismo lapso del año anterior, en medio de la grave sequía por El Niño. Las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el costo mensual de los alimentos básicos pasó de 250,79 dólares en agosto de 2025 a 264,73 en el mismo mes de 2026 en las zonas urbanas, un alza de 13,94 dólares. En la zona rural el costo de la canasta básica alcanzó los 189,4 dólares el año pasado y llegó a 189,63 en la actualidad, apenas un incremento del 0,23 dólares, a pesar de que el país ha enfrentado una sequía principalmente en las zonas rurales, donde se producen la mayoría de granos básicos.

Se estima que el fenómeno de El Niño pueda afectar a El Salvador en la producción de cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo o el 100 % de la siembra de agosto y septiembre. La canasta básica alimentaria incluye el pan, tortillas de maíz, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos cuatro miembros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según las cifras oficiales, cuando el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó al poder en junio de 2019 el precio de la canasta básica urbana era de 202,37 dólares y la rural de 144,43 dólares, con lo que el precio actual es un 30,83 % y 31,29 % más alto, respectivamente. El salario mínimo en El Salvador, vigente desde junio de 2025 en el área de comercio y servicios es de 408,80 dólares, en el rubro de manufactura es de 402,26 dólares, mientras que los trabajadores de la agricultura reciben unos 272,72 dólares.