Incertidumbre en Colombia: Un avión militar de la FAC cae en Puerto Leguízamo con decenas de tropas a bordo

Colombia

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba a decenas de soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sin confirmar el número de víctimas.

”Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”, manifestó el ministro en su cuenta de X.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que unidades militares ya se encuentran en el lugar del accidente y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

“Aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, agregó el ministro, aunque medios locales reportan que la aeronave llevaba alrededor de 110 soldados a bordo.