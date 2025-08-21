Claves del proceso para levantar el fuero presidencial a Rodrigo Chaves

San José, Costa Rica.

El inédito proceso para el levantamiento del fuero al presidente de Costa Rica sigue avanzando con la comparecencia del mandatario, Rodrigo Chaves, prevista para este viernes ante una comisión legislativa responsable de elaborar una recomendación que deberá ser votada por el Plenario. Costa Rica, un país reconocido a nivel internacional por su estabilidad democrática y política, se encuentra inmerso en el trámite de levantamiento del fuero presidencial, algo que nunca había ocurrido y que responde a una acusación por un caso de supuesto manejo irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). A continuación las claves de este proceso y el contexto en que se enmarca.

1. ¿De qué acusan a Chaves?

La Fiscalía General presentó en abril pasado a la Corte Supremo de Justicia una acusación en la que señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusión en la contratación, aparentemente a la medida, para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación para la Presidencia con 405,000 dólares donados por el BCIE. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según la Fiscalía, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa, habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación, luego de sostener reuniones en la Casa Presidencial. La acusación también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de Despacho del presidente Chaves; así como a Federico Cruz Saravanja, un exasesor del presidente. Bulgarelli llegó a un acuerdo con la Fiscalía General para obtener un criterio de oportunidad, mediante el cual se suspende la persecución penal en su contra y él se compromete a colaborar para probar la participación de los imputados.

2. La tensa relación de Chaves con los otros poderes del Estado

Prácticamente desde que inició su mandato de cuatro años el 8 de mayo de 2022, el presidente Chaves ha mantenido una tensa relación con el resto de poderes del Estado e instituciones de fiscalización, a los que ha acusado de estar en manos de la corrupción, de evitar el desarrollo del país y les ha responsabilizado por el aumento de los homicidios. El Poder Judicial ha sido uno de los principales focos de críticas de Chaves, especialmente el fiscal general, Carlo Díaz, a quien el mandatario ha tildado de "matón de barrio" y "títere". El pasado 28 de marzo, Chaves encabezó una marcha para exigir la renuncia del fiscal general, ante lo que Díaz respondió que se trataba de un ataque a la división de poderes motivado por las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía. Tras conocerse la acusación por el caso BCIE, Chaves ha reiterado que se trata de un caso "absurdo", "ridículo" y "politiquero", y ha acusado al fiscal general y la Corte Suprema de querer crear una crisis política y un "golpe de Estado judicial".

3. Un Congreso fraccionado y la campaña electoral

La Asamblea Legislativa conformó el pasado miércoles una comisión integrada por tres diputados, la cual deberá analizar la acusación contra el mandatario remitida este mes por la Corte Suprema de Justicia y rendir un informe en un plazo de 20 días prorrogable por otros 20, para que el Plenario vote si levanta el fuero o no. Para que el fuero sea levantado se necesitan 38 votos, es decir, dos terceras partes del Legislativo, que mayoritariamente está integrado por partidos de oposición de diversas tendencias. Si el fuero es levantado, la Fiscalía podrá seguir investigando e indagar al presidente, aún ejerciendo el cargo. Todo esto ocurre a las puertas del arranque oficial, en octubre próximo, de la campaña electoral rumbo a las elecciones de febrero de 2026. En Costa Rica no está permitida la reelección consecutiva, pero en los últimos meses numerosos ministros y funcionarios renunciaron para conformar el Partido Pueblo Soberano, que se ha presentado como la opción de la continuidad y cuya candidata es la exministra de Planificación de Chaves, Laura Fernández.

Fernández ha dicho que le propondría a Chaves algún cargo como ministro.

4. Otra acusación en trámite