Kast sobre eventual intervención de EE UU en Venezuela: “Va a contar con nuestro apoyo”

Buenos Aires

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes su apoyo a una potencial intervención de Estados Unidos en Venezuela para resolver “problemas” y “una situación puntual generada por un narcodictador”.

”No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo”, afirmó Kast al ser preguntado en una conferencia de prensa, en Buenos Aires, por una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela.

“Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica tener una dictadura”, añadió el presidente electo.

Además, expresó que una eventual intervención estadounidense en Venezuela solucionaría “a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa”.

Por otra parte, instó a “todos los organismos internacionales y todos los países que dicen respetar las políticas internas de cada país a cumplir con ese principio”.

”Las reglas internas de Venezuela son claras: hubo una elección democrática y alguien se la robó, y ese alguien es el señor (Nicolás) Maduro. No tiene la legitimidad democrática para ejercer como pseudopresidente de esa nación. Esto requiere un acuerdo internacional, que es evidente. Se robaron una elección. ¿Qué dicen los organismos internacionales?”, agregó.