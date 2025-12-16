Trump quiere destruir lanchas hasta que Maduro se rinda

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, "se rinda", afirmó la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista publicada este martes.

Desde septiembre, un fuerte despliegue militar estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas a quienes Washington describe como "narcoterroristas".

"(Trump) Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará", dijo Wiles en una entrevista con Vanity Fair.