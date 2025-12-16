  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump quiere destruir lanchas hasta que Maduro se rinda

La Administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar una red del narcotráfico bautizada como Cartel de los Soles

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 10:52 -
  • Agencia EFE
Trump quiere destruir lanchas hasta que Maduro se rinda

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, "se rinda", afirmó la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista publicada este martes.

Desde septiembre, un fuerte despliegue militar estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas a quienes Washington describe como "narcoterroristas".

"(Trump) Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará", dijo Wiles en una entrevista con Vanity Fair.

Trump dice que la campaña de presión sobre Venezuela "trata sobre muchas cosas"

Según la revista, las declaraciones de la mano derecha de Trump parecen "contradecir la postura oficial del gobierno de que hacer estallar barcos es un tema de interdicción de drogas, no la búsqueda de un cambio de régimen" en Venezuela.

La Administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar una red del narcotráfico bautizada como Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente, y ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del líder venezolano.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una fotografía de archivo.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una fotografía de archivo.

 (Foto: EFE)

Trump ha prometido que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica de la que no han trascendido detalles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias