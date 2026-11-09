Carlos y Luis Horta, hermanos becados y destacados en el fútbol, son detenidos por ICE

Alabama, Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene la presión sobre la comunidad inmigrante en Estados Unidos tras la detención de Carlos y Luis Horta, dos hermanos venezolanos de 19 años, reconocidos por su excelencia académica y su talento en el fútbol. Los gemelos, estudiantes de Administración de Empresas y becados por su desempeño deportivo, fueron interceptados por agentes federales durante una intervención de tránsito en Alabama, cuando regresaban a su universidad después de visitar a sus padres en Georgia.

Según el relato de sus padres, Carlos y Reina Horta, durante una entrevista para Telemundo, el incidente ocurrió luego de que presuntamente se detuvieran de manera brusca ante una señal de alto. El padre relató que, después de ese momento, un agente regresó y les comunicó que eran inmigrantes y que se encontraban en el país de manera irregular. Posteriormente,, los hermanos quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el centro de detención Pickens, en Alabama. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades federales señalaron que los hermanos Horta ingresaron legalmente a Estados Unidos en junio de 2022, pero sobrepasaron el tiempo de estancia autorizado. Sus padres, por su parte, manifestaron su preocupación por las condiciones de detención y los constantes traslados a los que han sido sometidos sus hijos.

"Están muy golpeados, bastante conmovidos, para alguien que no está acostumbrado a esto es devastador", expresó su padre, quien confirmó que se prevé un nuevo traslado para el miércoles. Posteriormente explicaron que sus hijos llegaron a Estados Unidos cuando tenían 15 años y ante esto expresaron su dolor y culpabilidad por por la situación que están pasando. "Ella y yo somos culpables de haberlos traído a este país", comentó el padre durante la entrevista. Los padres sostienen que los jóvenes no tienen antecedentes criminales y que estaban concentrados en sus estudios y en su carrera deportiva. "Están yendo a una universidad que fueron becados, que tienen todos sus papeles en regla, no tenían ni un ticket, no tenían ningún tipo de récord criminal", manifestó la madre. La mujer, visiblemente afectada, también contó que intenta darles ánimo a sus hijos mediante la oración y la lectura de la Biblia. "Les hablo que oren, que busquen la Biblia, que piensen en otras cosas, que sus papás estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance", relató.