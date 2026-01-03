Canciller venezolano exige a Trump la devolución inmediata de Maduro y Cilia Flores

Venezuela

El canciller venezolano, Yván Gil, exigió este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que devuelva de “manera inmediata” a su homólogo Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, después de que Washington confirmara que ambos habían sido capturados y sacados “por aire del país”, en medio de un ataque contra objetivos en Caracas y algunas zonas de Venezuela.

”Necesitamos que Estados Unidos y el Gobierno del presidente Trump se hagan responsables por la integridad física y devuelvan de manera inmediata al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera dama, Cilia Flores”, señaló el jefe de la diplomacia venezolana en un contacto telefónico con el canal multiestatal Telesur.

Gil indicó que se está violando la inmunidad de los jefes de Estado, lo que, a su juicio, es un “grave precedente” que pone en riesgo a “todas las democracias y a todos los sistemas políticos” de América y del mundo.

“Es decir, si el mundo tolera que un jefe de Estado, que goza de inmunidad política y diplomática a nivel internacional, sea atacado de manera ilegal, estaremos abriendo las puertas a un sistema realmente de violación constante de la legalidad, lo cual pone en riesgo el sistema tal cual como lo conocemos”, añadió.