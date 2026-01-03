Cronología de la captura de Nicolás Maduro y su esposa

00:37 de la madrugada, hora de Honduras: Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escuchan en Caracas, sin que hasta ese momento se conocieran detalles. En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportaban detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad, y en la base militar de La Carlota.