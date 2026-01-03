Cronología de la captura de Nicolás Maduro y su esposa

La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es por el momento el principal logro anunciado de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que ha puesto en las últimas horas en vilo a la comunidad internacional y sobre todo a Latinoamérica. A continuación una cronología de los hechos en unas últimas horas convulsas...
00:37 de la madrugada, hora de Honduras: Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escuchan en Caracas, sin que hasta ese momento se conocieran detalles. En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportaban detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad, y en la base militar de La Carlota.
01:28 AM, hora de Honduras: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegura que Caracas está siendo bombardeada, luego de que se escucharan de madrugada detonaciones y explosiones en varios puntos de la capital venezolana.
01:35 AM, hora de Honduras: El Gobierno de Maduro denuncia una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela, en localidades civiles y militares de los estados Miranda, Aragua, La Guaira y Caracas, y ordena “el despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.
01:40 AM, hora de Honduras: Nicolás Maduro declara el estado de conmoción exterior en Venezuela tras denunciar una “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos”. Se ordena el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todo el país, según un comunicado leído en la televisión estatal VTV.
01:52 AM, hora de Honduras: La cadena CBS informa de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ataques dentro de Venezuela, incluidos objetivos militares.
03:28 AM, hora de Honduras: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que su país llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y sacados del país por vía aérea.
04:15 AM, hora de Honduras: La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denuncia que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.
04:29 AM, hora de Honduras: El presidente colombiano, Gustavo Petro, anuncia un refuerzo de la seguridad en la frontera con Venezuela ante una eventual llegada masiva de refugiados.
04:30 AM, hora de Honduras: The New York Times informa de que no se registraron bajas estadounidenses durante la operación ordenada por Donald Trump.
05:03 AM, hora de Honduras: El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegura que Nicolás Maduro ha sido arrestado y enfrentará un juicio penal en ese país.
05:35 AM, hora de Honduras: El fiscal general venezolano denuncia el “secuestro” de Maduro por parte de Estados Unidos y exige su liberación, responsabilizando a Washington de lo que pueda ocurrirle.