Maduro y su esposa “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense"

Nueva York, Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será juzgado en Estados Unidos, según confirmó este sábado la fiscal general, Pam Bondi, a través de un mensaje en redes sociales.

La jefa del Departamento de Justicia detalló que el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán cargos por narcotráfico y corrupción ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. “Ambos enfrentarán pronto la ira de la Justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en juzgados estadounidenses”, escribió Bondi.

De acuerdo con la fiscal, Maduro y Flores han sido imputados por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento.

En su publicación, Bondi calificó a la pareja como “dos presuntos narcotraficantes internacionales”. En contraste, el Ministerio de Exteriores de Venezuela tildó de “patraña” las acusaciones formuladas por la Casa Blanca en noviembre pasado.

Washington ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares (unos 42,6 millones de euros) por Maduro, a quien las autoridades estadounidenses señalan como líder del denominado cartel de los Soles y de la organización criminal Tren de Aragua.

“En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense y a nuestras valientes Fuerzas Armadas que llevaron a cabo esta increíble y exitosa misión de captura”, añadió Bondi.