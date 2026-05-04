Brote de hantavirus en crucero: OMS asegura que no hay motivo de alarma

Ginebra, Suiza

La sección europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este lunes que está actuando con sentido de urgencia para apoyar la respuesta al brote de hantavirus que ha ocurrido a bordo de un crucero en el Atlántico, y aseguró que no hay motivo de alarma ni riesgo para la población en general. Este brote ha causado la muerte de tres personas y una persona infectada ha sido trasladada en estado grave a Sudáfrica, país que aceptó rápidamente colaborar y prestar atención a este paciente, de nacionalidad británica. El organismo sanitario señaló que está trabajando con los países implicados para apoyar la atención médica, la evacuación, las investigaciones y la evaluación del riesgo para la salud pública que puede representar este brote.

"Estoy en estrecho contacto con nuestros equipos para garantizar una respuesta coordinada y basada en la evidencia científica", señaló el director de la Oficina Regional para Europa de la OMS, Henri Kluge.

WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died... pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026