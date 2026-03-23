Netanyahu: Trump ve posible “lograr los objetivos de la guerra mediante acuerdo con Irán”

Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le trasladó en una llamada telefónica que ve factible la posibilidad de “lograr los objetivos de la guerra mediante un acuerdo con Irán”.

”Protegeremos nuestros intereses vitales en cualquier circunstancia”, indicó el mandatario israelí en un videomensaje en el que informa de los detalles de su llamada telefónica con Trump.

Sobre esa conversación, el líder israelí aseguró: “Hoy hablé con nuestro amigo el presidente (Donald) Trump. El presidente (Donald) Trump cree que existe la oportunidad de aprovechar los grandes logros que hemos alcanzado con las fuerzas armadas estadounidenses para alcanzar los objetivos de la guerra a través del acuerdo, un acuerdo que protegerá nuestros intereses vitales”.

Sin embargo, advirtió de que sus ataques iniciados hace ya casi un mes contra Irán y Líbano van a continuar.” Al mismo tiempo, continuamos atacando a Irán y al Líbano. Estamos desmantelando el programa de misiles y el programa nuclear, y seguimos infligiendo graves daños a Hizbulá”, agregó.