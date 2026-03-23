Irán admite que recibió mensajes de Estados Unidos para negociar la guerra

TEHERÁN, IRÁN

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó este lunes que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

“En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei.

El diplomático, sin embargo, rechazó que se haya producido cualquier negociación o diálogo con Estados Unidos durante los últimos 24 días de la guerra impuesta y subrayó que la postura de la República Islámica de Irán respecto al estrecho de Ormuz y a las condiciones para el fin del conflicto no han cambiado, en una aparente referencia a que continuará cerrado.